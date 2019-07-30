Зеленский уволил Короля Артура с должности главы РГА на Луганщине - соцсети взорвались шутками

Над новостью об увольнении Короля иронизируют пользователи соцсетей.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

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Соответствующее распоряжение президента №240/2019 от 29 июля 2019 года размещено на сайте главы государства.

«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с истечением срока полномочий Президента Украины», - говорится в документе.

По информации СМИ, с 2006 по 2010 Артур был начальником Луганского пограничного отряда.

Над новостью об увольнении Короля начали иронизировать пользователи соцсетей, которые увидели в ней отсылку к преданиям о легендарном вожде бриттов.