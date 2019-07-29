"Слуга народа" рассказал, почему для "школы депутата" выбрал самый дорогой отель Трускавца
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, почему для занятий в «школе депутата» для кандидатов от политсилы выбрали самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya.
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В комментарии LB.ua, объясняя выбор отеля, где стоимость номера начинается от 3600 гривень в сутки, Разумков ответил: «сняли то, что у нас была возможность снять».
«Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей», - сказал Разумков.
Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики будет обучать депутатов от партии "Слуга народа".
Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых.
Как сообщал УНИАН, накануне будущие нардепы от партии "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где пройдет однонедельный интенсив.