"Слуга народа" рассказал, почему для "школы депутата" выбрал самый дорогой отель Трускавца

Стоимость номера в отеле Rixos Prykarpattya начинается от 3600 гривень в сутки.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, почему для занятий в «школе депутата» для кандидатов от политсилы выбрали самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Читайте также"Слуга народа" анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

В комментарии LB.ua, объясняя выбор отеля, где стоимость номера начинается от 3600 гривень в сутки, Разумков ответил: «сняли то, что у нас была возможность снять».

«Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей», - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики будет обучать депутатов от партии "Слуга народа".

Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Как сообщал УНИАН, накануне будущие нардепы от партии "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где пройдет однонедельный интенсив.