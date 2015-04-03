Местные выборы должны состояться на новой законодательной базе и Конституции - депутат

Местные выборы должны состояться на новой законодательной базе и с новой Конституцией, которая будет отражать реальную децентрализацию и обещанную передачу полномочий местным общинам.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Очень хорошо, что Президент наконец поставил точку в мистификации относительно местных выборов и надеюсь, мы больше никогда не услышим, что их могут перенести на 2016-й год", - заявил он.

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Он отметил, что согласно Конституции выборы должны состояться в последнее воскресенье октября этого года и никто, в угоду политической целесообразности, не имеет права ставить под сомнение положения Основного закона.

«Мы должны сделать все, чтобы местные выборы задавали тон всей политической жизни страны и являлись более важными, чем парламентские, как это было, например, во Франции. Поскольку все эти годы местное самоуправление было придатком к политическим проектам с киевской пропиской», - считает Балога.

По его мнению, если власть с сегодняшнего дня будет работать над изменением Конституции и закона о выборах, то успеет до выборов.

«До октября у нас еще есть две сессии парламента и время на получения выводов Конституционного суда. Если же этого сделано не будет, то говорить о местных выборах, как о механизме перезагрузки элит, не приходится. Как и об отказе от совкового центризма и переходе к европейской модели развития общин», - убежден политик.