"Слуга народа" объяснил, что ждет украинцев с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами

Партия "Слуга народа" хочет открыть рынок земли.

В Украине откроют рынок земли, перейдут на страховую медицину и накопительную пенсионную систему, а на образование ждет продолжение реформы. Однако когда это произойдет - пока вопрос.

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Все эти вопросы обсуждали в прямом эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1". Там сегодня пригласили представителей партии "Слуга народа", которая будет иметь большинство в новой Верховной Раде и от которой будет зависеть курс Украины в ближайшие годы.

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков отметил, что рынок земля в Украине нужно открывать. Когда это будет – еще неизвестно, ведь нужно подготовить законопроекты, согласовать проблемные моменты и тому подобное. Будет ли продлен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения на следующий год, Разумков еще не знает. Выносить этот вопрос на референдум пока не считает целесообразным, ведь нет самого законодательства относительно референдумов, другой нюанс – вопрос рынка земли нужно еще обсудить и согласовать.

Что записано в предвыборной программе по этому вопросу:

Вопрос рынка земли там не упомянут. Земля упомянута лишь в разделе "Лучшие условия для бизнеса", где партия обещает: "Введем простую процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечение защиты миноритарных акционеров и корпоративной прозрачности; сократим количество процедур в строительстве и отводе земли".

Пенсионная система должна быть накопительной, убежден Разумков. Однако отойти от нынешней солидарной пенсионной системы быстро не удастся, поэтому нужен переходный период.

Что записано в предвыборной программе по этому вопросу:

Введем второй уровень государственного пенсионного обеспечения.

Переведем все социальные льготы в денежную форму.

Медицина должна быть страховой. Но не сейчас. Ведь застраховать свое здоровье сейчас имеют возможность только те, кто работает. В то же время в зоне риска остаются дети и пенсионеры. Поэтому над вопросом внедрения страховой медицины нужно еще работать, отметил Разумков.

Что записано в предвыборной программе по этому вопросу:

Введем систему обязательного медицинского страхования.

Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.

Переведем всю медицинскую документацию в электронную форму.

Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.

Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.

Создадим условия для развития профилактической медицины.

Образование в Украине должна быть конкурентной, должны быть условия как для государственного, так и частного образования. Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах. Новая украинская школа - нужно было начинать этот процесс раньше.

Что записано в предвыборной программе по этому вопросу:

Обновим образовательную и научную инфраструктуру.

Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат.

Оптимизируем сеть заведений высшего образования.

Введем равноправие государственных и частных учреждений образования.

Как сообщал УНИАН, ранее Разумков намекнул на "посадки" старых политиков после выборов.