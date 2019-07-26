"Система будет работать исключительно по закону": Разумков намекнул на "посадки" за коррупцию после выборов

Лидер "Слуги народа" предостерег всех от попыток нарушать закон и воровать из бюджета.

Ключевым изменением в системе власти Украины по итогам выборов 2019 года станет реальная ответственность за коррупционные преступления чиновников любого уровня и завершение эпохи покрывания "своих" и травля "чужих" политической верхушкой.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

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"Мы понимаем всю ту ответственность, которая сегодня лежит на нас, которая будет следующие пять лет лежать на нашей команде – на Офисе президента, на Верховной Раде, на правительстве", - объяснил политик и добавил, что его ключевым требованием, как лидера партии, к выдвиженцам от "Слуги народа" была честность и готовность работать без попыток влезть в бюджет с целью личной выгоды.

"К сожалению, никогда в нашей стране не было возможности полностью изменить систему. Да, приходили новые люди. Да, много было адекватных, нормальных, иногда даже и порядочных. Но уникальность в том, что есть три вертикали, которые будут полностью изменены. Полностью", - подчеркнул он.

Разумков сослался на слова своего коллеги о старых политиках, которых "привыкли видеть в фас, в профиль", то есть в разных конфигурациях коалиций, при власти и в оппозиции уже в течение десятилетий. "Но я надеюсь, что мы будем видеть не только фас и профиль, а снизу еще и номер", - намекнул политик на традиционный образ фотографии преступника. "И это будут другие фотографии в других папках. И я надеюсь, что система будет работать исключительно по закону – не потому, что они нам нравятся или не нравятся, а потому что они нарушили закон", - пояснил лидер "Слуги народа".