Появились подробности задержания российского танкера в Украине (фото)

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

24 июля в порт Измаил зашел танкер NIKA SPIRIT под флагом РФ. Но пограничники установили, что по номеру ИМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, это судно идентифицируется как танкер NEYMA. Он заблокировал движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Обнаружив судно в зоне ответственности, пограничные подразделения Южного регионального управления и Регионального управления морской охраны обеспечили отслеживание его движения, сопровождение до порта назначения и сообщили в соответствующие правоохранительные органы.

С заходом судна в порт проведено его оформление, силами специальных подразделений ГПСУ обеспечена силовая поддержка работы следственной группы.

Сейчас на задержанном танкере группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончены санкционированные украинским судом следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены членов судокоманды, изъяты документы, необходимы для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.