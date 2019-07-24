Зеленский встретился с послами стран G7 и главами представительств ЕС и НАТО

Президент Украины подчеркнул мощную проукраинскую позицию дипломатов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Группу послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и глав представительств Европейского Союза и НАТО в Украине за поддержку суверенитета Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с дипломатами.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

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«Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности международным наблюдателям. Спасибо за помощь», - сказал Зеленский.

Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров, говорится в сообщении.