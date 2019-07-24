Украина готова к демонтажу укреплений возле Станицы Луганской – к мосту подогнали краны и самосвалы (видео)
Украина готова начать демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.
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Как говорится в сюжете ТСН, к пункту пропуска "Станица Луганская" с украинской стороны сегодня утром подогнали кран и самосвалы.
Представители совместного центра контроля и координации заявляют о готовности убрать там фортификационные сооружения, если то же самое сделает противоположная сторона. Три бывших укрепления расположены в нескольких сотнях метров от разбитого моста через Северский Донец, где проходит линия разграничения.
С украинской стороны уже нет военных, на сооружениях остаются украинские флаги. В то же время, со стороны оккупированных территорий не только висит российский флаг, а и дежурят мужчины в российской военной форме. Там сооружения пока никто не разбирает.
Демонтаж должен начаться в 14:00, но в случае, если это же будут делать и на другой стороне. Иначе – процесс разведения снова не состоится.
Несмотря на перемирие, вчера, 23 июля, боевики один раз нарушили режим тишины в населенном пункте Луганское на Донетчине. Оккупанты стреляли из автоматического оружия и гранатометов.