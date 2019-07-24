Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила Матильда Богнер

Матильда Богнер заверяет в готовности миссии и в дальнейшем оказывать практическое содействие и всестороннюю помощь Украине в области прав человека.

Мониторинговую миссию Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине возглавила Матильда Богнер, заменив на этом посту Фиону Фрейзер.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра Сергей Кислица принял Богнер в связи с началом ее работы в Украине.

Он поздравил ее с назначением и заверил в поддержке украинской стороной деятельности миссии.

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Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества между правительством Украины и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и обменялись мнениями относительно путей углубления такого взаимодействия как на уровне штаб-квартиры УВКПЧ ООН в Женеве, так и с Мониторинговой миссией ООН, которая работает в нашей стране с весны 2014 года.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мониторингу ситуации в области прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и необходимости обеспечения беспрепятственного и полного доступа сотрудников миссии к этим территориям.

Богнер подчеркнула готовность миссии и в дальнейшем оказывать практическое содействие и всестороннюю помощь Украине в области прав человека, особенно учитывая важность защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Ранее УНИАН сообщал, что в миссии ООН в Украине констатируют отсутствие прогресса в привлечении к ответственности виновных за убийства во время Революции достоинства на Майдане Независимости в Киеве и 2 мая 2014 года в Одессе.