В ООН заявили об отсутствии прогресса в делах об убийствах на Майдане и в Одессе 2 мая

В ООН называют расследование событий на Майдане в Киеве и гибели людей в Одессе неэффективными.

В Организации Объединенных Наций констатируют отсутствие прогресса в привлечении к ответственности виновных за убийства во время Революции достоинства на Майдане Незалежности в Киеве и 2 мая 2014 года в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

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Она напомнила, что прошло пять лет с момента убийства людей на Майдане Незалежности в Киеве зимой 2014 года, а также насильственной гибели людей в Одессе 2 мая того же года.

"Расследование и судебные процессы были затяжными и неэффективными. Хотя мы признаем определенный прогресс в расследованиях, проводимых Генеральной прокуратурой, все еще нет никакой ответственности за 98 убийств на Майдане и 48 убийств и насильственных смертей в Одессе", - подчеркнула Фрейзер.

Напомним, в феврале этого года в Организации Объединенных Наций призвали украинскую власть обеспечить эффективное, независимое и беспристрастное расследование убийств во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах. Также в ООН очертили обстоятельства, препятствующие привлечению виновных к ответственности.