Тюрьма за «Откровение» - священник получил срок за сепаратизм

В Одесской области осужден священник Украинской православной церкви (МП) Алексей Грек, призывавший прихожан к вооруженному противостоянию, борьбе с «хунтой и сектантами». Этот приговор стал своего рода сенсацией.

Так, Измаильский районный суд Одесской области признал священника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Наказание батюшке определено в виде 4 лет лишения свободы, с испытательным сроком. То есть, условно.

По данным следствия, вышеназванный 44-летний гражданин, будучи протоиреем храма Святых Петра и Павла в селе Камышовка Измаильского района (приход Одесской- Измаильской епархии) распространял газету «Откровение». В печатном издании, выходившем в свет якобы по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, содержались недвусмысленные призывы. В основном, к борьбе против государственной власти - ввиду «наступления антихриста на Святую Русь», «войны хунты с Христом».

В газете размещались статьи, в которых «предсказывалось возрождение единой Руси», руководители страны назывались «сектантами», что сопровождалось ничем не подтвержденными рассуждениями. Кроме того, помещено обращение к высшему духовенству настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Шишкина (поселок Почтовое, Крым) от 14 марта 2014-го. Этот иерей просил «помочь страждущим» жителям юго-востока Украины присоединиться к РФ…

На первой полосе газеты №16-17 (апрель 2014-го) выделено объявление: православным братьям и сестрам, желающим вступить в «общину борьбы против антихристовой системы», предлагают обратиться по двум конкретным телефонам. Любопытно, что рядом с номером настоятеля значился альтернативный контакт, напротив которого – имя… еще одного священника УПЦ (МП).

Как установило следствие, прихожан, с амвона и страниц храмовой газеты, склоняли к вооруженному восстанию в то самое время, когда на востоке Украины уже набирала обороты так называемая «русская весна». По словам правоохранителей, в мае 2014-го действия отца Алексея осудил епархиальной совет Одесской и Измаильской епархии. Однако «безобразничать» он прекратил только после привлечения к уголовной ответственности – еще полгода батюшка распространял «Откровение» с вышеназванными призывами в печатном виде и в сети Интернет.

В дальнейшем подозреваемого отпустили под личное обязательство. И его преподобие, по данным жителей Камышовки, отбыл «по важному делу» в… Российскую Федерацию. Потому, на первое судебное заседание обвиняемый не явился. Зато на оглашении приговора – 26 марта текущего года – присутствовал. Правоохранители говорят, что подсудимый искренне раскаялся, дескать, отсюда и мягкость приговора.

В Одесской области также еще свежо предание о скандале, разразившемся из-за настоятеля храма Святой Татьяны при национальном университете «Одесская юридическая академия» Олега Мокряка. Так, 1 апреля прошлого года сотрудники правоохранительных органов, согласно решению Шевченковского районного суда Киева, провели ряд обысков в квартирах пророссийских активистов. В их числе оказался и Мокряк, который во время проведения процессуальных действий дома отсутствовал. Уже на следующий день Одесская епархия УПЦ (МП) опубликовала открытое обращение к тогдашнему спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с требованием прекратить «антиконституционные действия» в отношении Мокряка. В епархии констатировали, что отца Олега необоснованно обвинили в деяниях, направленных против национальной безопасности Украины. Церковные служители говорили о «терроре населения юго-востока», о том, что обыск «в доме безоружного и беззащитного священника напоминает обстоятельства ареста фарисеями и первосвященниками Господа нашего Иисуса Христа».

Впрочем, церковники признавали: настоятель находился в Одессе на Куликовом поле, где молился «об упокоении убиенных во время событий на киевском Майдане, в частности, о погибших сотрудниках МВД». Участие Мокряка в молебне объяснили просьбой прихожан – активистов одесского антимайдана. «Действия, предпринятые в отношении отца Олега, являются непродуманной попыткой поднести фитиль к пороховой бочке и взорвать страну не только в политической и культурно-языковой, но и религиозной сфере…», - говорилось в обращении. Год назад эта история так и не получила продолжения…

Отметим, что в поле зрения правоохранителей в 2014-2015 годах священники, заподозренные в сепаратистских деяниях, попадались не раз. Некоторые из них, что называется, от греха подальше, поспешили ретироваться на территорию северного соседа, иные продолжают служить. В результате, стоит ли удивляться участию в отнюдь не патриотических митингах мужчин и женщин с иконами и крестами в руках? Тем более, что и некоторые политики в своих воззваниях к электорату целенаправленно давят на религиозные «кнопки», делая акцент на православии. При этом, «случайно» забывая, что Украина – держава светская, где церковь отделена от государства. И это означает, что церковные служители (независимо от ранга и конфессий) должны не путать грешное с праведным, а подчиняться действующему законодательству страны. В том числе, нести ответственность за агитки об изменении территориального устройства.

Не помешает батюшкам и знание истории. Так, 8 октября 1919 года святитель Тихон (патриарх Московский) обратился к духовенству с посланием, в котором призвал клириков не вмешиваться в политическую борьбу. Он напомнил о канонических правилах, которые, в частности, возбраняют «служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций». Понятно, что приведенное высказывание относится к представителям всех без исключения религиозных конфессий. Тем более, что духовное здоровье паствы, о котором так пекутся святые отцы, неотделимо от здоровья физического. Поэтому, предпринимая те или иные действия, священникам не лишне помнить высказывание Гиппократа - Noli nocere! (Не навреди!)

Лариса Козовая