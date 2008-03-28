Тимошенко о местной власти и референдуме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за упрощение процедуры проведения референдума об объявлении досрочных выборов местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, посвященной 100 дням деятельности правительства.

«Необходимо упростить процедуру проведения референдума общиной по объявлению досрочных выборов или отстранению мэра от власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что согласно действующему законодательству разрешение на проведение референдума и досрочных выборов мэра дает сам мер. «Как так может быть построено законодательство?» – спросила премьер-министр. «Нужно... дать возможность общинам избавляться от тех руководителей, которые были избраны, но избраны ошибочно, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также в который раз заявила о необходимости принять закон о выборах городских председателей в два тура. «Когда сегодня у нас один тур, то иногда побеждают те мэры, которые получили от 5 до 10% поддержки общины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.