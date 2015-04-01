На следующей неделе в ВР внесут шесть законопроектов, инициированных волонтерами

На следующей неделе в Верховную Раду будет внесено шесть законопроектов, инициированных волонтерами.

Об этом сообщила народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба БПП.

«Законопроекты уже представлены президенту Украины и касаются поддержки волонтерского движения и возможности обезопасить от злоупотреблений государственные органы власти», - сказала Геращенко.

По словам Геращенко, украинское законодательство, которое регулирует деятельность волонтерского движения, не безупречно: «Прежде всего, необходимо урегулировать вопросы компенсации и социальной защиты волонтеров, их семей, пострадавших в зоне ведения АТО. В нашем законодательстве не прописаны такие вещи. Нужно учесть тот факт, что с такой проблемой мы столкнулись впервые. Государство и власть должны на такие вещи реагировать оперативно».

Читайте такжеУкраинские волонтеры наладили новый тип материального и медицинского обеспечения военных - Порошенко

Как добавила парламентарий, «мы должны быть единомышленниками в ключевых вещах - защите национальных интересов государства и в понимании того непростого пути, который сегодня проходит наша страна».

«Очевидно, что государство самостоятельно не потянуло бы сегодняшний груз проблем. За год Украина столкнулась с вопросом внутренних переселенцев, которых официально зарегистрировано свыше 1 миллиона человек. Значительное бремя волонтеры также приняли на себя в обеспечении армии. Мы все реально понимаем их бесценный вклад. Не будет такого дня, когда перестанем благодарить волонтеров», - убеждена народный депутат.