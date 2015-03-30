Порошенко подписал закон в поддержку волонтерского движения в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Закон № 246-VIII от 5 марта 2015 года регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением волонтерской деятельности в Украине.

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Основной задачей законопроекта является обеспечение эффективного регулирования правоотношений, возникающих в процессе осуществления волонтерской деятельности в Украине, содействие развитию волонтерского движения в Украине, повышение качества предоставления волонтерской помощи.

Закон определяет направления волонтерской деятельности, уточняет сроки «волонтерская деятельность», «волонтер», снимает ограничения для осуществления волонтерской деятельности организациями и учреждениями, уточняет права и обязанности волонтеров и организаций и учреждений, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, поясняет особенности возмещения расходов, связанных с предоставлением волонтерской помощи; других изменений, которые будут способствовать развитию волонтерской деятельности.

Законом также вносятся изменения относительно добровольного страхования жизни и здоровья волонтеров на период предоставления волонтерской помощи организациями и учреждениями, которые привлекают к своей деятельности волонтеров.