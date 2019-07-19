Зеленский заявил, что не видит дальнейшего сотрудничества с Парубием

Владимир Зеленский заявил, что после двух отказов Парубия созвать внеочередное заседание Верховной Рады, он не видит никакого смысла продолжать с ним разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит дальнейшего сотрудничества со спикером ВР Андреем Парубием и будет говорить уже с новым составом Верховной Рады после выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины.

«Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу», - заявил он.

Зеленский заметил, что ранее предлагал народным депутатам снизить проходной барьер, но они отказались рассмотреть его соответствующий законопроект.

«Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наши два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня», - отметил он, подчеркнув, что это было его предложение на первой встрече с Парубием.

«К сожалению очень многие партии не смогут преодолеть барьер в 5% и это будет именно через господина Парубия», - убежден он.

«После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда и сосредоточении его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

В свою очередь Парубий заявил, что проводить внеочередное заседание парламента невозможно - только внеочередную сессию. Так, сообщил Парубий, он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона".

18 июля в письме, размещенном в Facebook, Зеленский снова призвал Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

По словам Зеленского, в соответствии с Календарным планом проведения десятой сессии ВР восьмого созыва, утвержденным постановлением парламента от 20.12.2018 №266-VIII, десятая сессия длится до 19 июля 2019 года. «То есть, до 19 июля 2019 года по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем ВР созывается внеочередное пленарное заседание», - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский назвал позорным отказ Парубия созвать внеочередное заседание Рады. «Я не удивлен Вашем отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь трудоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента», - отметил президент.

18 июля Парубий продолжил через соцсети переписку с президентом по поводу проведения внеочередной сессии или заседания парламента.

В обращении к Зеленскому, размещенном в Facebook, Парубий вновь отметил, что «представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства».