Европарламент призвал РФ освободить без промедления украинских военнопленных моряков

Европейский парламент призвал власти России освободить без промедления украинских политических заключенных и захваченных в ноябре 2018 года в плен 24 военных моряков.

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Как сообщает Представительство Украины при Европейском Союзе в Twitter, за резолюцию проголосовали 458 депутатов.

Европарламент «призывает российские власти без задержек и дополнительных условий освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение, в том числе крымских татар, задержанных за мирный протест на Красной площади (в Москве) 10 июля, а также граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям, и 24 членов экипажей украинских морских судов».

Также европарламентарии «призывают Россию опубликовать полный перечень заключенных, содержащихся на оккупированных территориях Украины на Донбассе, и способствовать их контактам с семьями и адвокатами».

Европарламент «призывает Российскую Федерацию гарантировать беспрепятственный доступ на оккупированные украинские территории Крыма и Донбасса для международных межправительственных организаций, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Миссии ОБСЕ по оценке состояния дел с соблюдением прав человека в Крыму, комиссара Совета Европы по правам человека, других конвенций и институциональных механизмов Совета Европы и международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста», - говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент «решительно осуждает продолжающееся нарушение Россией основополагающих принципов и норм международного права, в частности отказ исполнять решения международных трибуналов и судов; призывает Российскую Федерацию исполнять решения Европейского суда по правам человека о нарушении прав лиц, задержанных на Крымском полуострове и в Российской Федерации».

Депутаты ЕП предлагают Европейскому Союзу рассмотреть возможность введения постоянного мониторинга судебных процессов над жертвами политических преследований в России и в оккупированном Крыму.