Участники ТКГ обсуждают возможность одновременного освобождения лиц по формуле «208 на 69» - Лутковская

Речь идет о договоренности осуществить обмен в формате «101 на 50» с подконтрольными России боевиками «ДНР» и «107 на 19» с боевиками «ЛНР».

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что участники подгруппы обсуждают возможность одновременного освобождения удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.

Об этом Лутковская сказала в комментарии корреспонденту УНИАН.

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«Цифры, которые озвучены, то есть 208 на 69 - это на сегодняшний день, но при этом дальнейшая работа продолжается в двух направлениях. Первое направление: мы продолжаем подтверждать личности людей, поскольку существует договоренность о том, что мы занимаемся одновременным освобождением всех подтвержденных на всех подтвержденных», - сказала Лутковская.

«Кроме того, мы занимаемся тем, чтобы этих 208 и 69 соответственно подготовить к одновременному освобождению, потому что у всех разные процессуальные стадии», - сказала Лутковская.

Она уточнила, что речь идет о договоренности осуществить обмен в формате «101 на 50» с подконтрольными России боевиками «ДНР» и «107 на 19» с боевиками «ЛНР».

«Речь идет исключительно об одновременном освобождении, так как человека никто насильно передавать не будет. Это люди, которые могут самостоятельно решить - хотят они остаться на подконтрольной Украине территории или хотят переехать на оккупированную территорию», - добавила Лутковская.

При этом она не уточнила, когда стоит ожидать на освобождение украинских заложников.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июля, на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске представители России как страны-оккупанта подтвердили удерживание боевиками на Донбассе 69 украинских заложников и требуют от Украины освободить 208 человек.