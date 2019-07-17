Волкер надеется, что РФ согласится на обмен пленными

По мнению Волкера, в случае успеха, это станет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными.

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Волкера, в случае успеха, это станет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

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«Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями », — написал он.

Волкер подчеркнул, что если обмен состоится, это будет «результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина».

Ранее замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными.