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Волкер надеется, что РФ согласится на обмен пленными

02:23, 17 июля 2019
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Волкера, в случае успеха, это станет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

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«Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями », — написал он.

Волкер подчеркнул, что если обмен состоится, это будет «результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина».

Ранее замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными.

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Теги: #Россия#обмен пленными#Курт Волкер