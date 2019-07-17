Волкер надеется, что РФ согласится на обмен пленными
Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными.
Об этом он написал в Twitter.
По мнению Волкера, в случае успеха, это станет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.
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«Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями », — написал он.
Волкер подчеркнул, что если обмен состоится, это будет «результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина».
Ранее замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными.
I sincerely hope Moscow agrees to this prisoner exchange. It would be an important step to build confidence and reunite prisoners with their families. If successful, it will be the result of direct engagement between Presidents Zelenskyy and Putin.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 16, 2019