С каждой неделей в Крыму уменьшается количество объективных источников информации - Чубаров
12:39, 31 марта 2015Политика
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что с каждой неделей в Крыму становится меньше объективных источников информации.
Рефат Чубаров / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на международной конференции на тему: "Права человека в Крыму: отчитываемся, реагируем, восстанавливаем".
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"С каждой неделей все меньше и меньше становится объективных источников, откуда можно получать информацию. Я очень боюсь, что именно сегодня последний день работы крымскотатарского телеканала АТR, детского телеканала Lale, радио "Майдан", которые, работая в условиях оккупации, тем не менее, старались давать правдивую информацию", - сказал Чубаров.
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