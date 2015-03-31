С каждой неделей в Крыму уменьшается количество объективных источников информации - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на международной конференции на тему: "Права человека в Крыму: отчитываемся, реагируем, восстанавливаем".

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"С каждой неделей все меньше и меньше становится объективных источников, откуда можно получать информацию. Я очень боюсь, что именно сегодня последний день работы крымскотатарского телеканала АТR, детского телеканала Lale, радио "Майдан", которые, работая в условиях оккупации, тем не менее, старались давать правдивую информацию", - сказал Чубаров.