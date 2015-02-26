Чубаров: Без возвращения оккупированного Россией Крыма у Украины нет будущего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной конференции «Крым - это Украина».

«Каждый, кто думает, что возвращение Крыма - это второ- или третьерядная наша задача, что мы, мол, сейчас сместим Крым (отодвинем на второй план), это такая, знаете, ошибка для Украины, очень угрожающая, поскольку сегодня уже известно, что без решения крымской проблемы, без возвращения Крыма, без ухода агрессора с этих территорий просто у Украины не будет будущего», - считает Чубаров.

Он в очередной раз напомнил, что должна быть утверждена государственная стратегия возвращения Крыма.

Читайте такжеЧубаров: перед аннексией крымские татары обращались к Раде, требуя распустить парламент АРКПо словам Чубарова, такая стратегия должна быть целостной, с привлечением всех возможных факторов, которые могут способствовать процессу возвращения Крыма, в том числе нужно учитывать поведение людей, остающихся в оккупированном Крыму.

«К сожалению, все еще такой стратегии нет, и поєтому сейчас мы не можем говорить о таком целостном наступлении в этом направлении», - сказал Чубаров.