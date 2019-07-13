Под СБУ протестуют против Медведчука и телеканала «112 Украина» (фото)

Участники акции перекрывали одну полосу движения на дороге и развернули баннер с надписью: «Нахиба нам СБУ?». Также некоторые активисты зажгли файеры и дымовые шашки.

В Киеве активисты пикетировали здание СБУ с требованием привлечь к ответственности председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктора Медведчука, которого они обвиняют в сотрудничестве с Россией.

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Об этом один из организаторов акции, руководитель НОО "Неравнодушные" Сергей Стерненко сообщил на своей странице в Facebook и разместил фото с акции.

«Под 112 не ходили, чтобы не подвергать людей опасности, и чтобы Медведчук не устроил новый теракт. Требование одно и очень простое - Медведчук должен сидеть. За государственную измену. За работу на оккупантов. За дружбу с террористами», - написал Стерненко.

Пикетчики перекрывали одну полосу движения на дороге и развернули баннер с надписью: «Нахиба нам СБУ?». Также некоторые активисты зажгли файеры и дымовые шашки.

На акции выступил сам Стерненко, который заявил, что активисты возмущены намерениями телеканала «112 Украина», который, по его словам, принадлежит Медведчуку, показать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Он напомнил, что активисты планировали пикетировать здание телеканала, но ночью его обстреляли из гранатомета, и, чтобы не подвергать опасности, акцию перенесли под СБУ.

Также, по словам Стерненка, активисты требуют привлечь Медведчука к уголовной ответственности за пособничество РФ в ведении войны против Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, ночью в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции происшествие квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка.

В начале июля телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" как "документальную ленту, посвященную событиям в нашей стране, начиная с 2013 года и до сегодняшнего дня".

Нацсовет по телерадиовещанию заявила, что будет осуществлять мониторинг анонсированного показа фильма и при наличии нарушений норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применения соответствующих санкций, предусмотренных законодательством.