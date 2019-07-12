"Вопросы зазвучат по-новому": эксперт рассказал, чего ждать от встречи Зеленского с Трампом

По словам эксперта-международника, сейчас ни у Киева, ни у Вашингтона нет причин для затягивания или откладывания встречи.

Визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с американским лидером Дональдом Трампом стоит ожидать уже в ближайшее время.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По словам эксперта-международника, сейчас ни у Киева, ни у Вашингтона нет причин для затягивания или откладывания этой поездки.

"Через МИД будут уточняться даты, которые будут приемлемыми для обеих сторон. Часто это бывает сложно сделать, потому что у президентов графики расписаны на месяцы вперед. Но я не вижу причин затягивать. В принципе, между Украиной и США наблюдается восходящая тенденция в отношениях. Страны становятся ближе. Украина нуждается в США. И у США нет причин медлить с такой встречей, чтобы принять президента Зеленского", – говорит Яременко.

Как считает эксперт, визит Зеленского в США и встреча с Трампом должна быть достаточно насыщенной и продуктивной. Кроме традиционных вопросов, во время пребывания в Вашингтоне украинский лидер может сделать акцент на вопросах диджитализации и борьбы с коррупцией в Украине.

"Я думаю, что президентство Зеленского немного расширяет повестку дня. Ведь для него будет очень важно говорить о традиционных вопросах, а именно о продлении санкций (против России. – Ред.), расширении военной помощи. Но, кроме этого, повестка расширится за счет вопросов диджитализации, борьбы с коррупцией. Я думаю, при Зеленском это прозвучит по-новому", – считает эксперт-международник.