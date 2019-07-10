Зеленский подискутировал с мэром Борисполя из-за фекалий в озере

Городской голова Борисполя обвинил во всем «низкий уровень культуры» местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский подискутировал с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком относительно очистки озер в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, дискуссия развернулась в здании Бориспольского городского совета во время встречи с активом Киевской области.

Зеленский сказал: «Мне на входе какой-то человек дал перечень вопросов, на которые, если можно, мэр (Борисполя - УНИАН), чтобы вы ответили. Написано: «Почему в прошлом году потрачено 17 млн гривень на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр ... не хочу читать, что там написано ... метр фекалий».

Мэр Борисполя ответил: «Дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуумы ...».

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Зеленский его прервал: «... то есть они метр «нагадили», вы хотите сказать? Они люди у нас нормальные».

Федорчук заверил: «Есть и такие примеры». Зеленский, смеясь, сказал: «Вы что, издеваетесь?».

В свою очередь Федорчук рассказал: «Они ночью занимаются и так далее ... это о культуре наших людей говорит. Мы очень много денег вложили в создание зон отдыха».

Президент отметил: «Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили (озера - УНИАН)».

Федорчук продолжил: «Когда мы пригласили туда водолазов - они отказались туда спускаться, это я рассказываю реалии».

Зеленский отметил: «Это еще кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят (министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов в августе 2017 года заявил, что украинцы тратят на еду 50% от доходов из-за того, что много едят), а у вас обратная ситуация - они очень много ...».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области выгнал из помещения секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка.