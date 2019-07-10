На сайте президента появились две петиции с требованием провести парад на День Независимости (видео)

Чтобы на петицию обратили внимание, они должны собрать по 25 тысяч голосов.

Сразу две электронные петиции зарегистрированы на сайте президента Украины с требованием провести парад на День Независимости.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Петиции были зарегистрированы ночью. Пока подписей под каждой немного. Чтобы на петицию обратили внимание, под ними должно быть по 25 тысяч голосов.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский в Facebook заявил, что парада на День Независимости в этом году не будет. Вместо того, чтобы устраивать традиционное на 24 августа помпезное и недешевое действо, глава государства предложил выделить запланированную на его проведение сумму – 300 млн гривень – на премии украинским военным.

В то же время президент заверил: празднование на День Независимости состоится, но в новом формате.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, призвал участников Революции Достоинства, волонтеров и ветеранов российско-украинской войны пройти парадом на Крещатике в День независимости 24 августа.