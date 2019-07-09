Зеленский назначил юриста Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания
22:29, 09 июля 2019Политика
138 0
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Зеленский назначил нового члена Нацсовета / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Читайте такжеНацсовет проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne
Соответствующий указ № 503/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства.
«Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.
*** Зиневич является вице-президентом адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter