Зеленский назначил юриста Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Читайте такжеНацсовет проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne Соответствующий указ № 503/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства. «Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе. *** Зиневич является вице-президентом адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".

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