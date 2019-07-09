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Зеленский назначил юриста Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

22:29, 09 июля 2019
Политика
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Зеленский назначил нового члена Нацсовета / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Соответствующий указ № 503/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

*** Зиневич является вице-президентом адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".

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Теги: #Нацсовет