Нацсовет не может лишить NewsOne лицензии и попросит ВР расширить свои полномочия – член регулятора

Телеканал NewsOne уже сообщил об отмене анонсированного телемоста с пропагандистами.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может лишить телеканал NewsOne лицензии.

Об этом в эфире "Прямого" заявил член регулятора Сергей Костинский.

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"Первая позиция заключается в том, что заседание Нацсовета состоится завтра в 11 часов. На повестке дня только один вопрос и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое. Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news. Из-за этого мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", – сообщил он.

Как сообщал УНИАН, телемост между российским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne был анонсирован на 12 июля.

8 июля президент Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым, но опасным пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря.

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил президенту созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины «относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова».