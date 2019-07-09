В Азовское море зашел российский корабль

Корабль прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря.

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" Черноморского флота ВМФ РФ.

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Вчера он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря.

На Черном море "Ейск" приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

В 2017 году корабль прошел доковый ремонт в захваченном 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.