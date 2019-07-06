В ОБСЕ одобрили резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Рефат Чубаров сообщил, что резолюция одобрена, несмотря на яростное сопротивление россиян.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

Об этом член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров написал в Facebook.

Читайте такжеПредседательствующая в ОБСЕ Словакия отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей ОРДЛО

«Резолюция о милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена», - отметил Чубаров.

Он добавил, что резолюцию поддержали - 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

Ранее УНИАН сообщал, что российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает: прекратить боевые действия на Донбассе, провести полный отвод крупнокалиберного вооружения, прекратить применение противопехотных мин, обеспечить деоккупацию Крыма и Севастополя, вывести Вооруженные силы России с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".