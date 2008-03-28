Криль обвинил Блок Тимошенко в тесном сотрудничестве с СДПУ(о)

Лидер партии "Единый Центр", народный депутат от НУ-НС Игорь КРИЛЬ утверждает, что Блок Юлии Тимошенко давно сотрудничает с СДПУ(о).

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, комментируя высказывание премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в эфире канала "1+1" об отношениях с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

“Это правда, что СДПУ(о) сегодня тесно сотрудничает с БЮТ”, - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что члены некоторых региональных организаций СДПУ(о) уже фактически являются членами партии "Батькивщины" и БЮТ. "Поэтому говорить, что этого процесса нет, было бы неправдой, и я очень приветствую эти слова Юлии Владимировны, что она МЕДВЕДЧУКА начинает называть “жертвой кучмизма”. Это первый шаг к оправданию ее отношений с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ", - сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 27 марта в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с экс-главой администрации Президента Леонида КУЧМЫ В.МЕДВЕДЧУКОМ, сказала: «Если Виктор МЕДВЕДЧУК поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, несмотря на то, что мы с ним не просто врагами расстались, это не просто оппоненты... Я не хочу продолжать этот логический ряд... Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, поскольку это нужно Украине».