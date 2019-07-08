"Телемост" с росТВ: под офисом телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста (видео)

Во время митинга протестующие зажгли файеры.

В Киеве под офисом телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с российским телеканалом «Россия», проходит акция протеста.

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Как сообщает "Громадське", в акции принимают участие около 100 человек. В то же время, у телеканала собралось втрое больше охраны. Во время митинга протестующие зажгли файеры. На митинге нет никакой политической символики.

«Идем на телемост!» — под офисом телеканала NewsOne в Киеве устроили акцию протеста pic.twitter.com/fDfMEE28ON — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 июля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, телемост между российским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne был анонсирован на 12 июля.

8 июля президент Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым, но опасным пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря.

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил президенту созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины «относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова».