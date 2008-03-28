Сыну Маргарет Тетчер угрожает 30 лет тюрьмы

Интерпол сегодня получит запрос о международном розыске и выдаче ордера на арест сына бывшей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Марка Тэтчера, который обвиняется в заговоре с целью свержения правительства Экваториальной Гвинеи. Как рассказал газете The Times главный прокурор Гвинеи Хосе Обоно, один из участников заговора Симон Манн активно сотрудничает со следствием и раскрывает все детали этого дела. По информации Манна было составлено представление об участии в заговоре Марка Тэтчера. Если его признают виновным, то ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Газета.ру