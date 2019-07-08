Высший антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел о топ-коррупции в сентябре - Зеленский

По словам Зеленского, за время его пребывания на посту разблокировано международное сотрудничество НАБУ с Антикоррупционными органами иностранных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд 5 сентября этого года начнет рассмотрение дел по топ-коррупции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с главой Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Самое главное – это преодоление коррупции», - заявил он, добавив, что за время его пребывания на посту разблокировано международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств и отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

«Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. Последним барьером на пути к этому было отсутствие подходящего помещения для этого органа. Это вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Я всех вас приветствую, в здании на проспекте Победы. Это звучит очень символично, потому что нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который сосредоточит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) исключительно на топ-коррупции.