Зеленский предлагает Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции

Внесенный в парламент проект закона позволит устранить потенциальную проблему перегруженности судей Высшего антикоррупционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который сосредоточит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) исключительно на топ-коррупции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, законопроект позволит устранить потенциальную проблему перегруженности судей ВАКС и обеспечит более эффективное рассмотрение уголовных производств касаемо коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников.

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Так, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины», которыми уточнить его подсудность.

«Теперь упомянутая институция сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что после начала работы Высшего антикоррупционного суда следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции – обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды – апелляционные жалобы. «В то же время, как отмечается, ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

По данным пресс-службы, по состоянию на май без предложенных президентом Владимиром Зеленским изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых лишь 5% – в отношении высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ. «После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит – оперативно принимать решения в отношении коррупции чиновников», - отмечается в сообщении.