«По морде получите»: Порошенко пригрозил тем, кто кричит «Ганьба!» на его встречах (видео)

В Хмельницком экс-президента освистали из толпы.

Бывший президент Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии «Европейская солидарность» некоторые присутствующие кричат "Ганьба!".

Читайте такжеМежду Тимошенко и Геращенко произошла словесная перепалка на Согласительном совете

Как сообщает «Главред», во время своего визита в Хмельницкий, где его освистали из толпы, Порошенко пригрозил недовольным.

"Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получите - потому что добро должно быть с кулаками", – заявил возмущенный Порошенко во время своего выступления.

Как сообщал УНИАН, 2 июля председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию" (о дематерщине языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематерщине языка).

По словам автора, законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не касаться сферы личной жизни людей.