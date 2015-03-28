Суд арестовал экс-заместителя председателя ГСЧС с правом залога более миллиона гривень

Суд арестовал бывшего заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Василия Стоецкого с правом освобождения при внесении 1 млн 182 тыс грн залога.

Соответствующее постановление объявил сегодня судья Печерского районного суда г.Киева Игорь Козлов, передает корреспондент УНИАН.

Согласно решению суда, подозреваемый или другое лицо могут внести указанную сумму до 23 мая, после чего подозреваемого должны немедленно освободить из-под стражи.

Читайте такжеСтоецкий объяснил, почему считает предъявленные ему обвинения сомнительными

Также Стоецкий в случае освобождения должен являться по первому вызову в органы досудебного следствия и не покидать постоянное место жительства.

Обосновывая вынесенное решение, суд указал, что находясь на свободе, подозреваемый может воздействовать на свидетелей.

Указанное постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева.

Также судом было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе двух судей.