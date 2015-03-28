Адвокат бывшего замглавы ГСЧС заявил отвод двум судьям Печерского суда

Сторона защиты бывшего первого заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого заявила отвод двум судьям Печерского районного суда, в котором решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала сторона защиты заявила отвод судье Козлову, а затем, когда решение суда должен был объявить судья Белоцерковец, и ему.

В начале оглашения постановления адвокаты Стоецкого подали ходатайство об освобождении их подзащитного из-под стражи, поскольку 72-часовой срок его пребывания под стражей истек сегодня в 12.20.

Но судья отказался удовлетворять это ходатайство, мотивируя это тем, что в настоящее время рассматривается вопрос об отводе судьи Козлова.

Учитывая ход событий, защитник Стоецкого заявил отвод судьи Белоцерковец, поскольку считает, что он будет вести процесс предвзято.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Читайте такжеСуд избрал экс-главе ГСЧС Бочковскому арест с правом залога более миллиона гривеньВместе с тем 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.

Сегодня, 28 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 184 тыс. гривень.