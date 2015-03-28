Суд освободил Стоецкого из-под стражи и обсуждает новые меры пресечения

Бывшего первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий освобожден из-под стражи в связи с истечением 72-часового срока с момента задержания, но судебное заседание в Печерском суде Киева по избранию ему меры пресечения продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение во время перерыва в судебном заседании объявил прокурор.

Учитывая вынесенное решение, Стоецкий с адвокатом Станиславом Цветинским вышел на улицу для интервью журналистам.

Как сообщал УНИАН, экс-председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Читайте такжеАдвокат бывшего замглавы ГСЧС заявил отвод двум судьям Печерского судаВместе с тем 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.

Сегодня, 28 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 184 тыс. гривень.