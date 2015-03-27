Экс-заместитель Бочковского: В протоколе написано, что нас задержали на месте преступления

Об этом Стоецкий заявил в ходе заседания суда, сообщает 112.ua.

"В протоколе моего задержания написано, что нас задержали на месте преступления, простите, я преступления никакого не совершал, тем более в Кабинете министров, - заявил Стоецкий. - Я сам только вчера узнал о том, что у меня карта Visa, что у меня есть зарубежная оффшорная компания и что на эту оффшорную компанию перечислялись средства, хотя я об этом узнал только вчера из тех материалов, которые я получил".

Читайте такжеВ кабинете Бочковского найдены банковские карты и сертификаты на оффшорную фирму - Аваков

Как сообщал УНИАН, суд отказался арестовать экс-главу ГСЧС Сергея Бочковского из-за нехватки доказательств совершения преступления.

Как известно, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.