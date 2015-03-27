Экс-заместитель Бочковского: В протоколе написано, что нас задержали на месте преступления
В протоколе задержания подозреваемых в коррупционных действиях экс-главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его бывшего заместителя Василия Стоецкого написано, что они были задержаны на месте преступления.
Об этом Стоецкий заявил в ходе заседания суда, сообщает 112.ua.
"В протоколе моего задержания написано, что нас задержали на месте преступления, простите, я преступления никакого не совершал, тем более в Кабинете министров, - заявил Стоецкий. - Я сам только вчера узнал о том, что у меня карта Visa, что у меня есть зарубежная оффшорная компания и что на эту оффшорную компанию перечислялись средства, хотя я об этом узнал только вчера из тех материалов, которые я получил".
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Как сообщал УНИАН, суд отказался арестовать экс-главу ГСЧС Сергея Бочковского из-за нехватки доказательств совершения преступления.
Как известно, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.
Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.