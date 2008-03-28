Тимошенко: мои кучмисты – самые лучшие в мире

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что берет в свою команду только лучших людей, которые работали во власти во времена президентства Леонида КУЧМЫ.

Об этом она заявила 27 марта вечером в эфире телеканала «1+1».

Комментируя упреки в том, что премьер взяла в парламентскую фракцию и органы власти «кучмистов», Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Мои кучмисты – самые лучшие в мире. Они делают то, что нужно стране. Они попали в команду, в которой они в формате».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что многих чрезвычайно талантливых людей «кучмизм просто сломал и испортил» .

«И сейчас КУЧМА на госдаче пока еще отдыхает, а люди страдают от последствий кучмизма», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и выразила надежду, что «рано или поздно» она лично и вся ее команда сделают так, что талантливые организаторы и менеджеры из «кучмистов» «будут исповедовать принципы, которые нужны Украине».

«Этот процесс идет…», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО

В этой связи премьер вспомнила руководителей Государственной таможенной службы Валерия ХОРОШКОВСКОГО и Государственной налоговой администрации Сергея БУРЯКА, работой которых, по ее словам, она очень довольна.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что В.ХОРОШКОВСКИЙ навел порядок на таможне и сейчас вкладывает свои средства, чтобы поставить на таможне сканеры, а С.БУРЯК пообещал, что через два месяца НДС будет возвращаться в автоматическом режиме.

Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с экс-главой Администрации Президента Л.КУЧМЫ Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, премьер сказала: «Если Виктор МЕДВЕДЧУК поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, несмотря на то, что мы с ним не просто врагами расстались, это не просто оппоненты… Я не хочу продолжать этот логичный ряд… Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, так как это надо Украине».