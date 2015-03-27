Адвокат заявил, что Бочковского могут освободить сегодня ночью

Об этом адвокат сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Есть статья 211 УПК Украины, которая указывает, что лицо в течение 60 часов должно быть либо доставлено в суд, либо освобождено. Принимая во внимание, что после завершения суда оснований держать в суде или в органе (удержания - УНИАН) у судей нет, его должен конвой вывести из суда. И если в этот период, то есть до 1.00 ночи, его снова в суд не доставят, то согласно статье 211, часть 2, он должен быть освобожден", - отметил адвокат.

Он пояснил, что если суд не принимает решение об избрании меры пресечения, и это лицо вывозят из суда, максимум времени, которое могут держать лицо без решения суда в органах досудебного следствия, - это 60 часов. Таким образом, временный срок задержания должен закончиться через 60 часов с момента задержания. В связи с этим он добавил, что следователь и прокурор отстаивают другую позицию.

Кроме того, Федоренко заявил, что в настоящее время не получил материалы, о которых заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков, что ходатайство в суд будет дополнено новыми обвинениями, доказывающими необходимость ареста Бочковского.

Читайте такжеГенпрокуратура предоставит новые обвинения в отношении Бочковского - Аваков

По словам адвоката, ранее в материалах, полученных им от следователя, не было оснований говорить о совершении Бочковским преступления.

Также адвокат добавил, что в настоящее время лично с Бочковским никаких следственных действий не проводилось.

"Пока официально нас для участия в осуществлении следственных действий не приглашали, не звонили, не сообщали. У меня договоренность с моим клиентом, он сам заявил такую позицию, что он один (без адвоката) ни в каких следственных действиях не участвует, документов не подписывает ", - добавил Федоренко.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем сегодня Печерский районный суд Киева принял решение возвратить МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также сегодня Печерский суд возвратил МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

После этого Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения, и что Генпрокуратура дополнит новыми обвинениями ходатайство о необходимости ареста экс-главы ГСЧС.

Читайте такжеЭкс-заместитель Бочковского: В протоколе написано, что нас задержали на месте преступления

Также прокурор заявлял, что Бочковского могут отпустить, если следователи МВД до окончания срока временного задержания не предоставят доказательств совершения им преступления.

Он напомнил, что, "в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Бочковский задержан на 72 часа".

"Если за 72 часа не будут предоставлены доказательства, Бочковского должны отпустить ... В 12:00 на следующий день закончится срок (временного задержания) его - 28 марта в 12.18 минут", - отметил прокурор.