Суд отказался арестовать показательно задержанного главу ГСЧС, завтра его отпустят

Печерский районный суд Киева принял решение вернуть органу досудебного расследования ходатайство следствия об аресте экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского за отсутствия достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила следователь-судья Ирина Литвинова.

Читайте такжеМВД серьезно работает над выявлением коррупционеров в высших эшелонах власти

"Руководствуясь статьями 185, 190 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователь судья принял решение ходатайство заместителя начальника отдела МВД Украины Кожуховского о применении к подозреваемому в уголовном производстве... Бочковского Сергея Станиславовича меры пресечения в виде содержания под стражей вернуть Главному следственному управлению Министерства внутренних дел Украины", - заявила Литвинова.

При этом во время оглашения решения судья отметила, что органы предварительного расследования на момент подачи ходатайства не предоставили доказательств для обоснованного подозрения Бочковскому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в ее ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал заявил, что следствие будет просить суд избрать задержанным Бочковському и его заместителю Василию Стоєцькому меру пресечения в виде ареста.

Им инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Сообщество Евромайдан в Facebook сообщает, что Бочковского отпустят в субботу в 12:00.

Сам Бочковский заявил, что не виновен и готов пройти проверку на полиграфе.

"Я честный офицер, гражданин своего государства, и не совершал преступления, находясь на посту. Виновным себя не считаю и готов пройти полиграф", - сказал он. В то же время подсудимый добавил, что никогда не бывал ни на Кипре, ни в США, где зарегистрированы компании, которые продавали топливо ГСЧС.