Тимошенко и Туск подписали 4 документа

Украина и Польша подписали четыре межправительственных документа.

Как передает корреспондент УНИАН, все четыре документа от имени украинского правительства подписала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНО от польской стороны – премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

В частности, стороны подписали Соглашение о правилах местного приграничного движения, Соглашение о сотрудничестве во время организации финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года, Протокол о намерениях по взаимодействию с целью совершенствования институционального обеспечения европейской интеграции Украины, а также Декларацию о создании польско-украинского Европейского университета.