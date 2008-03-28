Тимошенко и Туск подписали 4 документа
12:05, 28 марта 2008Политика
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В частности и о местном пограничном движении
Украина и Польша подписали четыре межправительственных документа.
Как передает корреспондент УНИАН, все четыре документа от имени украинского правительства подписала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНО от польской стороны – премьер-министр Польши Дональд ТУСК.
В частности, стороны подписали Соглашение о правилах местного приграничного движения, Соглашение о сотрудничестве во время организации финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года, Протокол о намерениях по взаимодействию с целью совершенствования институционального обеспечения европейской интеграции Украины, а также Декларацию о создании польско-украинского Европейского университета.
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