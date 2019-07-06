Зеленский назначил нового главу Львовской облгосадминистрации
10:27, 06 июля 2019Политика
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Другим своим указом президент уволил Ростислава Замлинского с должности и.о. главы Львовской ОГА.
Маркиян Мальский стал новым главой Львовской ОГА / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.
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Текст соответствующего указа №490/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства.
Другим своим указом президент уволил Ростислава Замлинского с должности и.о. главы Львовской облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, 14 июня в Facebook Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать среди трех претендентов будущего главу областной государственной администрации.
Среди претендентов был 35-летний Мальский. Он является адвокатом, кандидатом юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
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