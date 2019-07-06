Зеленский назначил нового главу Львовской облгосадминистрации

Другим своим указом президент уволил Ростислава Замлинского с должности и.о. главы Львовской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации. Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Донецкой ОГА Текст соответствующего указа №490/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом президент уволил Ростислава Замлинского с должности и.о. главы Львовской облгосадминистрации. Как сообщал УНИАН, 14 июня в Facebook Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать среди трех претендентов будущего главу областной государственной администрации. Среди претендентов был 35-летний Мальский. Он является адвокатом, кандидатом юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

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