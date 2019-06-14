Зеленский назвал трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА и спросил мнение людей

Глава государства заявил, что хочет знать мнение людей об этих кандидатах, об их репутации.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать среди троих претендентов будущего председателя областной государственной администрации.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность председателя Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и нравственных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал глава государства на странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский назначил Балана командующим Нацгвардии

В частности, Зеленский предложил такие кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Как сообщал УНИАН, 11 июня на сайте президента были обнародованы указы об увольнении и отстранении председателей Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговский облгосадминистраций.

В тот же день президент Владимир Зеленский назначил в.и.о. председателей 12 облгосадминистраций.