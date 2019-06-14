Зеленский назвал трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА и спросил мнение людей
Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать среди троих претендентов будущего председателя областной государственной администрации.
"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность председателя Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и нравственных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал глава государства на странице в Facebook.
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В частности, Зеленский предложил такие кандидатуры:
1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».
3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Как сообщал УНИАН, 11 июня на сайте президента были обнародованы указы об увольнении и отстранении председателей Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговский облгосадминистраций.
В тот же день президент Владимир Зеленский назначил в.и.о. председателей 12 облгосадминистраций.