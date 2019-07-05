В Офисе президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

Напомним, ранее представители дочерней компании Китайской Национальной Корпорации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с официальным письмом с просьбой о помощи и защите от попыток частных лиц захватить предприятие.

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка послал запрос в НАБУ, СБУ и Государственного Бюро Расследований, относительно влияния частных лиц на решения судов и использование личных связей в силовых органах для получения контроля над активами предприятия ООО «Восход Солар» и пообещал сообщить о результатах.

В свою очередь, Генеральный директор дочернего предприятия Китайской национальной Корпорации строительных материалов – ООО «Восход Солар», которая владеет десятью солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях, поблагодарил президенту и заместителю председателя ОП за оперативный ответ и выразил надежду, что прямой и тесный диалог президента с представителями иностранных инвесторов, станет залогом будущего роста украинской экономики и роста ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее представители дочерней компании Китайской Национальной Корпорации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с официальным письмом с просьбой о помощи и защите от попыток частных лиц захватить предприятие, используя влияние на судебные и силовые структуры.