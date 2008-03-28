Яценюк вместе с семьей заработал больше миллиона

Совокупный доход председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и его семьи за 2007 год составил более 1 млн. 240 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК в соответствии с требованиями законодательства направил в Государственную налоговую администрацию декларацию о доходах, обязательство финансового характера и имущественное состояние государственного служащего за 2007 год.

В соответствии с декларацией, общая сумма совокупного дохода председателя ВР и членов его семьи составляла 1 млн. 240 тыс. 955 грн., (в частности А.ЯЦЕНЮКА – 794 тыс. 245 грн., в том числе заработная плата – 230 тыс. 120 грн., дивиденды, проценты, роялти – 560 тыс. 921 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, гонорары – 3 тыс. 204 грн.; совокупный доход членов семьи – 446 тыс. 710 грн.).

Председатель Верховной Рады владеет земельным участком общей площадью 3012 кв. метров, жилым домом (298 кв.м.), квартирой (118 кв.м.), садовым домом (114 кв.м.) и гаражом (45 кв.м.). В декларации также отмечены «сведения, которые будут отображены в декларации за 2008 год, которые не имеют соответствующего раздела в текущей декларации: договор о паевом участии в строительстве жилья от 26.12.03 г. № 44 на общую площадь 224,9 кв. м, выполнение договора – 2008 год».

Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА пользуются двумя автомобилями – «Шкода» и «Мерседес» (объем двигателя – 1400 и 4966 куб. см. соответственно).

В прошлом году А.ЯЦЕНЮК потратил на содержание имущества, которое находится в его собственности, 28790 грн., члены семьи оплатили 23700 грн. по договорам добровольного страхования.

Размер взносов (паев) председателя Верховной Рады в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций в прошлом году равнялся 28232 грн. На счетах А.ЯЦЕНЮКА в банках и других финансово-кредитных учреждениях находится 4239281 грн., на счетах членов семьи – 815187 грн.