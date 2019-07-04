Жданов встретился с чемпионкой Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко с должности президента ФВУ

Принято решение о создании рабочей группы для решения вопросов перезагрузки федерации.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился с победительницей Европейских игр 2019 году в велоспорте Анной Соловей и заявил о поддержке отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко.

Как передает корреспондент УНИАН, Соловей приехала на акцию в ее поддержку, которая проходила под Министерством молодежи и спорта. Вместе с активистами она в здании министерства встретилась со Ждановым.

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"Я, безусловно, поддерживаю требования об отставке Башенко с поста президента Федерации велосипедного спорта Украины ... Я считаю, что такое поведение неприемлемо, оно хамское", - сказал Жданов. Он отметил, что не может быть и речи о разрыве контракта с Соловей.

"Она является членом национальной сборной Украины, контракт заключен с министерством ... У меня вообще даже мысли такой не возникало", - заявил министр.

В свою очередь, активисты сообщили Жданову о своих требованиях, в частности о полной перезагрузке Федерации велоспорта и замене ее президиума.

Соловей подчеркнула, что требует созыва собрания федерации и исключения Башенко из ее рядов.

Активисты также предложили Жданову создать рабочую группу для решения этих вопросов и подчеркнули, что будут продолжать свои акции.

Жданов заверил, что поддерживает требование о публичном извинении Башенко.

"Я поддерживаю заявление Андрея Гривко (вице-президента Федерации велоспорта Украины - УНИАН) и в рамках законодательства я буду способствовать этому. Будет собран президиум, где будет рассмотрен вопрос об отставке (Башенко - УНИАН). Я принял решение о создании рабочей группы с коллегами, на которой будут обсуждаться эти вопросы. А вопросы о лишении (федерации - УНИАН) статуса национальной и расторжения договора о сотрудничестве являются дискуссионными и требуют дополнительного анализа", - сказал министр.

Как сообщили активисты после встречи, во вторник, 9 июля, в 15.00 состоится первое заседание рабочей группы.

Как известно, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой не Соловей, которая выиграла золото Европейских игр в Беларуси, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего спортсменке начал угрожать Башенко. Он также пообещал, что не возьмет в сборную Украины Соловей или ее тренера. На это чемпионка ответила, что ждет отставки Башенко.