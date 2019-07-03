Данилюк рассказал, как Порошенко-министр хотел ввести пошлины на импортные авто, чтобы лучше продавались его "Богданы"

Данилюк рассказал о "стычке" с Порошенко.

Секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как Порошенко лоббировал свои бизнесовые интересы на посту министра экономики в правительстве Азарова при Януковиче.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"У нас был один интересный момент, когда он (Порошенко - ред.) решил ввести пошлины на импортные автомобили через комиссию, которая находилась под его Минэкономики. Это было в его бизнес-интересах, потому что он был причастен к корпорации "Богдан". И им было выгодно, чтобы защитить свое производство, ввести пошлину на импорт. Я ему сказал, что it's not good, так нельзя делать. Он не отреагировал. Тогда я ему написал письмо от координационного центра, что так и так, на самом деле это не защищает производителя, потому что вы не производите, а просто занимаетесь крупноузловой сборкой. Таким образом, вы просто зарабатываете деньги, увеличивая стоимость авто для людей",- рассказал Данилюк.

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По словам Данилюка после этого Порошенко позвонил ему по открытой линии.

"Он мне звонит и говорит: "Я специально звоню по открытой линии сказать, что вы не правы, я считаю, что это правильное решение, надо защищать отечественного производителя". Я говорю: "Так, с этим я согласен, но не в вашей ситуации", - отметил нынешний секретарь СНБО.

Этот случай Данилюк назвал "стычкой", которая потом имела свои последствия.

"Когда он ушел из правительства, то "осадочек остался", - добавил он