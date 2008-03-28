Тимошенко заявила, что в Украине практически всем владеют 4 человека

Из руководства Антимонопольного комитета Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО может работать только с одним человеком – первым заместителем председателя АМК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера вечером в эфире телеканала «1+1», не назвав конкретного человека (УНИАН: в структуре АМК два первых заместителя председателя – Юрий КРАВЧЕНКО и Александр МЕЛЬНИЧЕНКО).

Она подчеркнула, что на сегодняшний день АМК «отсутствует как класс».

«Я среди руководства АМК, которое еще работает от старой власти, нашла одного человека – первого заместителя комитета, с которым мы сейчас начали работать, и он начинает буквально заниматься делами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и отметила необходимость как можно быстрее назначить новое руководство АМК.

«У нас в каждом направлении монополия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в стране работают 4-5 мощных сетей продуктовых супермаркетов, нефтеперерабатывающими заводами в Украине владеет 3-4 человека, металлургическими предприятиями - 3-4 человека, и им «ничего не стоит» договориться о закрытии заправок или повышении цен на продукты.

«А откуда появилась эта монополия?.. Да потому, что Леонид Данилович (КУЧМА - УНИАН) около себя больше 4-х человек не имел, и он смотрел и через день кому-то что-то давал. Поэтому у нас 4 человека и владеют практически всем, что есть в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.