Эксперт: негативного ответа по Украине в Бухаресте не будет

Украинское руководство рассчитывает на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите в Бухаресте, между тем внутри Альянса продолжается дискуссия по этому вопросу. С просьбой прокомментировать возможность со стороны Германии и ряда других западноевропейских стран заблокировать предоставление Украине и Грузии ПДЧ на будущем саммите Немецкая волна обратилась к эксперту центра экономических и политических исследований имени Разумкова Валерию Чалому.

«Негативного ответа относительно предоставления Украине плана действий по приобретению членства в НАТО на саммите в Бухаресте не будет, вопрос лишь в том, каким будет формат позитивного ответа: это может быть отсрочка формальных процедур, или любая другая форма, которая не останавливает интеграцию Украины в НАТО», говорит Валерий Чалий. Аргументы о низком уровне поддержки вступления в НАТО среди украинцев, по его мнению, не являются весомыми. Более достоверной причиной предостережений внутри Альянса относительно вступления Украины в НАТО, Чалый назвал неуверенность ведущих столиц мира относительно вектора глобального развития на близкую перспективу: «И будущее НАТО, и ЕС и будущее России теперь четко не определено. Все сегодня пытаются спрогнозировать развитие мира на ближайшие 10-15 лет. И, к сожалению, ответа на сегодня еще нет». Вместо этого, курс Украины, как считает эксперт, четко определен и означает движение по европейскому и евроатлантическому пути.